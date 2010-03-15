Вандалы разрушили памятник Остапу Бендеру в Пятигорске

Милиция Пятигорска (Ставропольский край) в субботу возбудила уголовное дело по факту разрушения памятника персонажу романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова Остапу Бендеру.

– Отделение дознания отдела внутренних дел по городу Пятигорску возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм), – сообщил агентству «Интерфакс» начальник ОВД по городу Пятигорску Савелий Арапиди.

Арапиди сказал, что памятник увезли на реставрацию в администрацию города-курорта Пятигорска. Сроки восстановления памятника пока неизвестны.

– Сообщение о том, что испорчена скульптура Остапа Бендера, поступило в дежурную часть отдела внутренних дел по городу Пятигорску в ночь с 12 на 13 марта. В настоящее время преступники разыскиваются, – отметил собеседник агентства.

Неизвестные сломали памятник Остапу Бендеру, который находится возле «Провала» в курортной части Пятигорска. Представитель пресс-службы мэрии Пятигорска сказал, что при падении памятник разбился на части.

– Сам памятник чугунный, внутри залит бетоном и весит порядка тонны. Каким образом злоумышленникам удалось сдвинуть его с места – неизвестно, – отметил собеседник агентства.

Известно, что местные жители под утро слышали рядом с местом происшествия громкие звуки и шум автомобиля.

Сейчас эксперты выясняют, возможно ли восстановить памятник или его придется делать заново. Но то, что он появится в скором времени на своем привычном месте, – это точно.

Это уже не первый случай, когда злоумышленники пытались надругаться над памятником Остапу Бендеру. В последний раз сломали стул, на котором сидит Остап. В этот раз вандалы разрушили самого Остапа, стул, на котором он сидит, и испортили освещение рядом с «Провалом».