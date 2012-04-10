Вандалы похитили металлическую плиту с монумента «Звезда» в «Брестской крепости»

Новости Беларуси, Брест. Циничный и дерзкий акт вандализма всколыхнул общественность Бреста. Неизвестные похитили мемориальную плиту со стен монумента «Звезда» легендарной Брестской крепости. Этот монумент является входом в мемориал.

Пока эксперты устанавливают стоимость бронзового знака, проводиться проверка и поиск похитителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Бибик, заместитель директора по научной работе Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой»:

Были и в прежние годы какие-то мелкие попытки вандализма, но такого, чтобы снимали мемориальную доску, тем более в память о людях, которые были расстреляны в годы оккупации, очень больно и обидно.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Проводится проверка, устанавливается стоимость похищенного, отрабатывается несколько версий. В том числе сдача цветных металлов на металлолом, а также для частной коллекции. Для Брестской милиции дело чести – раскрыть данное преступление.