Валютных дельцов с поличным задержали в Могилеве

Свыше 40 тысяч долларов изъяли правоохранители из теневого оборота в этом областном центре. За двумя жителями, промышлявшими незаконными валютными операциями, милиционеры наблюдали давно. Роковым обстоятельством для валютных менял стала очередная сделка. Наживка в 10 тысяч долларов принесла оперативникам солидный улов – 50 миллионов белорусских рублей, несколько тысяч российских, доллары и евро.



В правомерности сделки разберется суд. Пока лишь ясно одно, данное задержание – одно из самых крупных в Могилевской области с начала этого года.