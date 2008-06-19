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Валютных дельцов с поличным задержали в Могилеве

19 июня 2008 14:15
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Свыше 40 тысяч долларов изъяли правоохранители из теневого оборота в этом областном центре. За двумя жителями, промышлявшими незаконными валютными операциями, милиционеры наблюдали давно. Роковым обстоятельством для валютных менял стала очередная сделка. Наживка в 10 тысяч долларов принесла оперативникам солидный улов – 50 миллионов белорусских рублей, несколько тысяч российских, доллары и евро.

В правомерности сделки разберется суд. Пока лишь ясно одно, данное задержание – одно из самых крупных в Могилевской области с начала этого года.
# происшествия

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