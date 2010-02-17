Валентина Толкунова оказалась в могилевской больнице

Минский концерт народной артистки России переносится на март.

Накануне вечером сразу после концерта ее увезла «скорая». Певица почувствовала себя плохо еще во время выступления.

Диагноз врачи пока не разглашают, говорят лишь, что у певицы повысилось давление. Сейчас состояние 63-летней артистки удовлетворительное. Пациентка в сознании и охотно общается с медперсоналом. Еще пару дней певица будет под наблюдением могилевских врачей.

Ярослав Бондарь, организатор концерта В.Толкуновой:

Экипажем «скорой помощи» её отвезли в городскую больницу Могилёва. Сейчас она находится там, по оценкам врачей, состояние стабильное, чувствует она себя нормально. Билеты на концерт действительны, концерт переносится на 11 марта. Валентина Васильева подтвердила, что она обязательно приедет и обязательно выступит перед белорусской публикой.