Валенсия скорбит о погибших в результате аварии в метро

В центральном соборе испанской Валенсии прошла траурная церемония в память о погибших в результате аварии.

Участие в мессе приняли свыше 1200 человек, в их числе - король Испании Хуан Карлос с супругой, члены правительства страны, представители местных властей. Катастрофа, которую называют самой крупной за всю современную историю страны, унесла жизни 41 человека.

Официальная версия случившегося - превышение положенной скорости до 80 километров в час на опасном участке дороги. Эксперты полагают, что машинист не смог справиться с управлением, поскольку неожиданно потерял сознание или почувствовал недомогание. Жертвами трагедии стали также граждане Аргентины, Колумбии, Венесуэлы и Болгарии.