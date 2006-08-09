В зоопарке Олмен-Бален на севере Бельгии появились белые тигры

Это очень редкая разновидность. Их популяция в мире составляет всего 300 экземпляров.

За 10 лет существования в небольшом зоопарке на севере Бельгии вырастили 50 гепардов. А недавно у самки белого тигра Эшли появились малыши. Четыре детеныша - большая удача, ведь обычно потомство не превышает двух особей. Их отец - тигр обычного окраса, поэтому и дети не чисто белые. Зато имена -экзотические: Хизка, Хизку, Харди и Хаким.

Роды прошли без осложнений, мать и малыши чувствуют себя нормально. У Эшли пока достаточно молока на всех четверых, и проблем с питанием не возникает. Зоопарки Франции и Ближнего Востока уже заинтересовались тигрятами. Белые тигры пока могут жить только в неволе. Их необычный окрас является приманкой для браконьеров и фермеров.