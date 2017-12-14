В Жодино 63-летний мужчина умышленно застрелил знакомого в магазине

Новости Беларуси. В Жодино мужчина в магазине застрелил знакомого.
По информации УВД Минского облисполкома, 14 декабря утром к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что застрелил своего знакомого из охотничьего ружья.
Милиция задержала жителя Жодино. Факт убийства был подтвержден.
По предварительной информации, 63-летний местный житель совершил умышленное убийство 40-летнего мужчины в магазине. Выстрел был произведен с близкого расстояния. Пострадавший скончался на месте.
Проводятся следственные мероприятия.
Трагедия произошла из-за личной неприязни и разногласий (подробности).