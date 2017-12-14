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В Жодино 63-летний мужчина умышленно застрелил знакомого в магазине

14 декабря 2017 12:46
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Новости Беларуси. В Жодино мужчина в магазине застрелил знакомого.

По информации УВД Минского облисполкома, 14 декабря утром к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что застрелил своего знакомого из охотничьего ружья.

Милиция задержала жителя Жодино. Факт убийства был подтвержден.

По предварительной информации, 63-летний местный житель совершил умышленное убийство 40-летнего мужчины в магазине. Выстрел был произведен с близкого расстояния. Пострадавший скончался на месте.

Проводятся следственные мероприятия.

Трагедия произошла из-за личной неприязни и разногласий (подробности).

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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