В Жлобине две автомобилистки не смогли разъехаться на перекрестке — водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила мать с ребенком

Новости Беларуси. Перепутала педали и сбила двоих. Страшная авария произошла в Жлобине. Водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила маму с ребенком, после чего женщина врезалась в стену дома.

Александр Добриян, СТВ:

Екатерина с трехлетним Женей вышли из автомобиля, припаркованного на этом месте, перешли дорогу и по тротуару направились в сторону детского сада. Однако, уже в следующее мгновение сильным ударом женщину отбросило под балкон многоэтажки. Уже в больнице Екатерина вспоминала: первой мыслью было «Где же ребёнок?».

Мальчик оказался под иномаркой, зажат между бампером и стеной панельного дома. За всем этим кошмаром с противоположной стороны дороги наблюдали муж и старший сын Екатерины.

Екатерина Веко, пострадавшая:

Сознание не теряла, я помню еще очень испугалась и услышала мужа крик, что ребенок не двигается. Машина меня сбила прямо в нишу под балконом. Я кое-как оттуда выползла, чтобы ребенка найти.

До больницы от места происшествия около километра. Медики сработали оперативно.

Евгений Малиновский заведующий травматологическим отделением Жлобинской центральной районной больницы:

В момент поступление состояние пациентки было средней тяжести. Пациентка была обследована. В настоящий момент состояние пациентки значительно лучше, оценивается как удовлетворительное. Угрозы здоровью жизни пациентки и ее ребенку в данный момент никакой нет.

Что же произошло на внутридворовой территории? Оказывается, на узком перекрёстке в утренних сумерках встретились две женщины-автомобилистки. К тому моменту, как во дворе появилась Екатерина с сыном, они пытались разъехаться уже не одну минуту. Очередной манёвр едва не привел к трагедии.

Андрей Морокин, начальник отдела ГАИ Жлобинского РОВД:

Когда она заметила пешехода, не успела сориентироваться в педалях и вместо тормозной системы нажала на газ.

Уголовное дело пока не возбуждали. Все обстоятельства ДТП еще предстоит тщательно изучить экспертам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.