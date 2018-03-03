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В Житковичском районе спасатели вытащили из снега автобус с детьми

03 марта 2018 11:11
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Новости Беларуси. Днём 2 марта в Житковичском районе автобус с учениками застрял в снегу.  

Как сообщает МЧС Беларуси, транспортное средство застряло в деревне Черничи. Когда спасатели прибыли на место, им стало известно, что автобус развозил школьников по домам из деревни Озераны.  

В Житковичском районе спасатели вытащили из снега автобус с детьми-1

Фото: МЧС Беларуси  

Во время движения ТС выехало на обочину и застряло в снегу. В автобусе было четыре 7-летних ребёнка.  

Сотрудники МЧС отбуксировали автобус на дорогу. Никто не пострадал.  

На неделе на трассе Минск-Слуцк военные спасли пассажиров автобуса.  

Почти 50 человек пробыли на морозе более 2 часов – подробности здесь.  

# происшествия # Спасение # Фотофакт

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