В Житковичском районе спасатели вытащили из снега автобус с детьми

Новости Беларуси. Днём 2 марта в Житковичском районе автобус с учениками застрял в снегу.
Как сообщает МЧС Беларуси, транспортное средство застряло в деревне Черничи. Когда спасатели прибыли на место, им стало известно, что автобус развозил школьников по домам из деревни Озераны.
Во время движения ТС выехало на обочину и застряло в снегу. В автобусе было четыре 7-летних ребёнка.
Сотрудники МЧС отбуксировали автобус на дорогу. Никто не пострадал.
На неделе на трассе Минск-Слуцк военные спасли пассажиров автобуса.
Почти 50 человек пробыли на морозе более 2 часов – подробности здесь.