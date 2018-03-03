В Житковичском районе спасатели вытащили из снега автобус с детьми

Новости Беларуси. Днём 2 марта в Житковичском районе автобус с учениками застрял в снегу.

Как сообщает МЧС Беларуси, транспортное средство застряло в деревне Черничи. Когда спасатели прибыли на место, им стало известно, что автобус развозил школьников по домам из деревни Озераны.