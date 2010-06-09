В жилом доме в Брестской области обрушился балкон четвертого этажа - вместе с хозяйкой квартиры

Женщина с тяжелыми травмами доставлена в местную больницу. По счастливой случайности, никто из прохожих и соседей не пострадал.

Любовь Сорокина, соседка снизу:

Дошел до двери, взялся за ручку и тут упал балкон. Он был в шоке, конечно.

Сын Любови Сорокиной чудом не попал под лавину бетона, которая обрушилась сверху. Грохот был настолько сильным, что сначала жильцы решили — взорвался газ. На самом деле, соседка с верхнего этажа вышла подышать свежим воздухом.

Евгения Любова, очевидец:

Стук был. Женщина лежит на траве, минут десять лежала без движения, потом стала подниматься, скорую вызвали.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи до сих пор удивляются — родилась если не в рубашке, то точно с парашютом. Повезло, что упала на газон, а не на тротуар.

Анатолий Кухарчук, заведующий реанимационным отделением Пружанской центральной районной больницы:

Повреждения трубчатых костей, закрытая черепно-мозговая травма. В сознании, состояние тяжелое и стабильное. Ухудшений, я надеюсь, не будет.

Балконы злополучного дома уже давно требовали ремонта, да и фундамент весь в трещинах. Но вместо надежного укрепления зданию недавно подарили красивую обертку в виде нового фасада. Жильцы дома не раз обращались к коммунальникам. Но, согласно документам ЖЭСа, жалоб на состояние здания никогда не было. Ведь ремонтные работы проведены в срок.

Олег Шопик, директор Пружанского коммунального предприятия «Камунальник»:

То, что произошло – нелепо, непонятно. В апреле было проведено обследование, при визуальном осмотре не было ни трещин, ничего.

Светлана, жилец дома:

Разрушается фундамент. Сюда спускался инженер, сказал, ничего страшного. Подмазать, и всё – ваш фундамент в порядке.

Кто прав, кто виноват — теперь предстоит установить специальной комиссии. А пока «суд да дело» жителям злополучного дома запретили выходить на балконы.