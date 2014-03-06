В Ждановичах 34-летний аферист открыл павильон по изготовлению кухонной мебели. Брал предоплату 50% и останавливал работу

Новости Беларуси. В милицию уже обратились 16 потерпевших. Этих людей лжепредприниматель обманул на более чем на Br400 миллионов.

34-летний минчанин на рынке в Ждановичах арендовал павильон и стал заниматься изготовлением корпусной кухонной мебели. Клиентов он привлекал низкими ценами, мол, дешево потому, что закупка комплектующих производится в России, а сборка – в Беларуси.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

Желающих заказать недорогую мебель нашлось немало. Мужчина брал предоплату, которая составляла 50%. На этом, собственно, его работа и заканчивалась. Для клиентов же у него всегда находились отговорки, почему заказ не готов: или много заказов, или не поступили комплектующие и тому подобное. Заказчики поначалу верили и ждали, а когда поняли, что дальше ждать бессмысленно, – обратились за помощью к правоохранителям.

Заработать на обмане решил и 21-летний белорус, уроженец Несвижского района. По его схеме, достаточно было найти студентов, готовых за символическую плату взять на себя в рассрочку или в кредит гаджет, мобильный телефон, например. Безусловно, аферист обещал, что сумму кредита погасит самостоятельно в течение двух месяцев. В последующем данные товары молодой человек реализовывал посредством сети Интернет. Подробнее читайте здесь.

К несчастью, белорусы нередко страдают от рук мошенников. Напомним, месяц назад в Могилеве задержали группу злоумышленников, которые в течение пяти лет обманывали горожан, лишая их благоустроенного жилья. Сумма нажитого, по самым скромным подсчетам, составила порядка 2 миллиардов рублей. Людей сначала целенаправленно спаивали, а потом переселяли из благоустроенных городских квартир в сельские бараки. «Новое» жильё обманутых граждан ужасает. Смотрите видео.