В Зелёном Луге пьяный водитель врезался в «Газель»

Новости Беларуси. В Зеленом Луге опрокинулась «Газель». В нее въехал автолюбитель с признаками опьянения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина, прежде привлекавшийся за пьяное вождение, совершил ДТП возле дома № 37 на Логойском тракте. Минчанин за рулем минивэна Fiat не совладал с управлением и врезался в «Газель», которая опрокинулась. Пострадавших в аварии нет. У водителя Fiat имелись признаки опьянения, но в медучреждении гражданин отказался пройти освидетельствование, что не избавит его от ответственности.