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В Зелёном Луге пьяный водитель врезался в «Газель»

15 августа 2022 15:08
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Новости Беларуси. В Зеленом Луге опрокинулась «Газель». В нее въехал автолюбитель с признаками опьянения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Зелёном Луге пьяный водитель врезался в «Газель»-1

Мужчина, прежде привлекавшийся за пьяное вождение, совершил ДТП возле дома № 37 на Логойском тракте. Минчанин за рулем минивэна Fiat не совладал с управлением и врезался в «Газель», которая опрокинулась. Пострадавших в аварии нет. У водителя Fiat имелись признаки опьянения, но в медучреждении гражданин отказался пройти освидетельствование, что не избавит его от ответственности.

# Авария # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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