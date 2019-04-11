В Зельве у дома обнаружено тело мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан

Новости Беларуси. В Гродненской области устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.
По информации Следственного комитета, десятого апреля около одного из частных домов в Зельве было обнаружено тело 45-летнего местного жителя со следами насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Назначен ряд экспертиз.
Подозреваемый был задержан. Им оказался 54-летний местный житель. Установлено, что незадолго до убийства между мужчинами произошла ссора, которая возникла в ходе совместного распития алкогольных напитков.
Предполагаемым орудием преступления называют нож.
Расследование продолжается.
В начале апреля в Борисовском районе были обнаружены останки мужчины.
В убийстве подозревается его сестра (читать далее).