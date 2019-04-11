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В Зельве у дома обнаружено тело мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан

11 апреля 2019 06:18
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Новости Беларуси. В Гродненской области устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.  

По информации Следственного комитета, десятого апреля около одного из частных домов в Зельве было обнаружено тело 45-летнего местного жителя со следами насильственной смерти.     

По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Назначен ряд экспертиз.  

В Зельве у дома обнаружено тело мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан-1

Фото: СК  

Подозреваемый был задержан. Им оказался 54-летний местный житель. Установлено, что незадолго до убийства между мужчинами произошла ссора, которая возникла в ходе совместного распития алкогольных напитков.  

Предполагаемым орудием преступления называют нож.   

Расследование продолжается.   

В начале апреля в Борисовском районе были обнаружены останки мужчины.   

В убийстве подозревается его сестра (читать далее).   

# Убийство # происшествия

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