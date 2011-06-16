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В здании «Белэкспо» на проспекте Победителей погиб человек

16 июня 2011 09:59
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46-летний рабочий погиб днем 15 июня при демонтаже кирпичной перегородки в помещении цокольного этажа здания.

Перегородка обрушилась. Проверку проводит следственный отдел столичной прокуратуры, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БелТА.

# происшествия

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