В здании «Белэкспо» на проспекте Победителей погиб человек

Перегородка обрушилась. Проверку проводит следственный отдел столичной прокуратуры, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БелТА.
Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.
В Брестской области пресечена попытка вывоза за рубеж крупной партии дизельного топлива: 4 тонны продукции контрабандисты пытались в обход государственных пунктов пропуска вывезти в Украину.
Все шло по плану до тех пор, пока полицейским не показалось, что машина чересчур загружена. Для выяснения причин они остановили двигавшийся автомобиль.
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