В Заводском районе Минска обнаружены более полусотни гастарбайтеров-нелегалов из Украины

Как сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник отдела внешнетрудовой миграции, беженцев и убежища ГУВД Мингорисполкома Валентин Демченко, на объекте Киевской энергетической строительной компании работали более 60 граждан Украины, не получившие специального разрешения на право заниматься трудовой деятельностью и не оформившие регистрацию в органах внутренних дел. За эти нарушения 37 из них привечены к административной ответственности, в отношении 24 вынесены постановления о наложении штрафа с депортацией в добровольном порядке.