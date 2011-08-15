В затопленном Воложинском районе люди ловили рыбу руками прямо у себя во дворах

Погоду в минувшее воскресенье синоптики назвали самой сложной за целый месяц. Больше половины месячной нормы осадков выпало в Воложинском районе. Напора стихии не выдержала дамба на местном водохранилище. В итоге небольшая река превратилась буквально в бурлящий поток.

Местный житель:

Сначала пошел крупный град, потом ливень. Сразу сказали, что дамбу прорвало. Везде вода была.

До плотины отсюда – чуть больше километра. Когда уровень воды поднялся на полметра выше критического, железобетонная конструкция не выдержала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ливень в Воложинском районе шел чуть больше двух часов, но этого времени ему вполне хватило, чтобы до основания разрушить дамбу, поиграть с бетонными плитами и практически по колено затопить более сотни дворов.

Елена Сацута:

Все мои огороды, все, что садила, все поплыло.

От стихийного бедствия Елена отделалась легким испугом. До крыльца паводок не добрался – спас высокий фундамент. Соседей же приближение большой воды заставило на время эвакуироваться.

Местные жители:

Там ниже, знаю, люди и вещи, и детей выносили.

Пожарники выносили, внучку мою тоже вынесли, потом корову повели.

Таких серьезных подтоплений на памяти местных жителей за последние полвека было два или три. Обычно вода выходит из берегов ранней весной. Нынче же за сутки в районе выпала половина месячной нормы осадков.

Максим Шишканов, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Всего было подтоплено порядка 80 подворий на территории Воложина и прилегающих деревень. Из них порядка 30 домов были подтоплены до полуметра.

На месте водохранилища теперь – огромный котлован из ила и грязи. Сотни кубометров воды разлились по дворам за считанные минуты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Григорий Соколовский, главный инженер РУП «Белгипроводхоз»:

Естественно, плотину восстановить и водосброс. С 1972-го года она стоит.

Вместе с водой и обломками плотины из водохранилища ушла и вся рыба, которую теперь ловит у себя во дворах местная детвора.

Местный житель:

Прямо возле машины была рыба. Руками собирали.

Последствия катаклизма районных масштабов пришлось устранять силами области. Одних машин МЧС в городе сейчас работает более двух десятков. Воду спасатели уже откачали, так что утром местные жители смогли вернуться домой. Смытой с основания дамбой и разрушенным мостом инженеры займутся в ближайшее время.