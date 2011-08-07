В затоке Березины взорвалось судно

ЧП произошло в ночь на седьмое августа около деревни Прудок Светлогорского района.

В топливном баке судна технического флота, предназначенного для добычи нерудных строительных материалов, взорвалась гозовоздушная смесь. В результате происшествия капитан получил ожоги 1-2 степени.

Как сообщили в МЧС, по предварительной версии, ЧП произошло по вине капитана. После завершения заправки судна он решил посмотреть уровень топлива, для чего включил карманный фонарик. После этого и произошел взрыв.

Из-за вспышки газовоздушной смеси произошла разгерметизация топливного бака и вытекание дизельного топлива на поверхность. Пожар удалось ликвидировать представителями МЧС.

Проведены работы по сбору вытекшего топлива, выхода нефтепродукта в Берзину не допущено, сообщает БелТА.