В западной Украине наводнение унесло жизни трех человек

Уже вторые сутки в регионе не прекращаются сильнейшие ливни. Без электричества остались почти две сотни населенных пунктов. Большинство из них полностью отрезаны от внешнего мира: автотрассы размыты, а несколько мостов буквально снесены потоками воды.



Власти опасаются, что ухудшение погоды может обернуться экологической катастрофой. В одном из районов Львовской области возникла угроза затопления складов с ядохимикатами и пестицидами.



Тем временем, сильнейший дождь обрушился и на столицу Украины. В Киеве сегодня второй день официальных торжеств, приуроченных к 1020-летию Крещения Руси.



На Софийской площади собрались тысячи человек, которые участвуют в праздничном молебне. Не обошлось и без политических заявлений. Президент страны Виктор Ющенко высказался за создание на территории Украины Единой поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. Однако Вселенский Патриарх Варфоломей I – глава Константинопольской церкви – пока ответа не дал.