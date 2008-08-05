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В Южной Осетии продолжается эвакуация женщин и детей

05 августа 2008 07:37
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Накануне в соседний Владикавказ были вывезены около 300 человек. Все беженцы размещены в санаториях и домах отдыха. Тем временем, своей очереди покинуть зону грузино-осетинского конфликта ждут еще около 2000 человек. Не исключено, что сегодня из Южной Осетии во Владикавказ отправится еще одна колонна автобусов с беженцами. На такой шаг юго-осетинские власти пошли после массированных обстрелов Цхинвали и других населенных пунктов с стороны Грузии.
# происшествия

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