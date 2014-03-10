В Южно-Китайском море пропал Боинг 777 с 239 людьми на борту. Возможно, его похитили террористы

Новости Китая. Поиски пропавшего утром 8 марта в Южно-китайском море лайнера Малазийской авиакомпании приостановлены.

Новый этап спасательной операции, которую совместно ведут специалисты из 5 стран, начнется на рассвете.

Боинг 777 летел из Куала-Лумпур в Пекин.

На борту самолета находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди них — граждане России, Украины, США и Франции. Связь с лайнером была потеряна над территорией Вьетнама, пока никаких доказательств крушения самолета не найдено.

Ранее вьетнамские спасатели на поверхности обнаружили два нефтяных пятна, которые, предположительно, образовались в том месте, где мог упасть самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 16.30 09.03.2014

В Южно-Китайском море найдены обломки предположительно принадлежащие пропавшему с радаров пассажирскому «Боингу». В ближайшее время в указанный район прибудут суда, которые попытаются поднять из воды плавающие предметы.

Обновлено в 10.30 10.03.2014

Обломки найденные в Южно-Китайском море не принадлежат пропавшему с радаров пассажирскому Боингу 777. На данный момент специалисты изучают обнаруженные на воде в предполагаемом районе катастрофы масляные пятна.

Следствием рассматриваются все версии исчезновения самолета, в том числе и его возможное похищение террористами.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности пассажиров, купивших билеты на этот рейс по украденным паспортам. Всего под подозрением четыре человека. Были это нелегальные мигранты, или террористы - не известно.