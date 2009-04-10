В яслях нашли бомбу

Воспитатели обнаружили на игровой площадке боевой миномётный снаряд времён Великой Отечественной.

На подозрительный предмет работницы одного из гродненских детских садов наткнулись во время уборки территории. Не растерялись и сразу же вызвали сотрудников МЧС и сапёров. Предположительно, боеприпас лежал в земле с 40-вых годов прошлого века. Ранее на этом участке был пустырь, а сегодня территорию отдали детскому саду. После ликвидации снаряда, всю местность сапёры обследовали с металлоискателями. Но боевая находка оказалась единственной.

- Вызвали службу МЧС, эвакуировали детей и временно дети находились за территорией. Когда приехали службы провели все работы нас запустили на место. Дети были накормлены и уложены спать, - сообщила телеканалу СТВ заведующая государственным образовательным учреждением «Ясли – сад №11» г. Гродно Ольга РУДАЯ.

- Наша сапёрная группа определила снаряд великой войны. Вывезен он был вывезен на полигон и уничтожен, - рассказал корреспонденту телеканала СТВ начальник службы по воспитательной работе войсковой части № 5522 Гродно Андрей НОВИЦКИЙ.