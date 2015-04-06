В Ярославле мать в целлофановом пакете везла новорожденного сына из роддома

Новости России. В Ярославле выясняют обстоятельства происшествия, которое потрясло пассажиров маршрутного автобуса. На одной из остановок в салон вошла женщина с целлофановым пакетом в руках. На первый взгляд ничего подозрительного.

Автобус тронулся, и в какой-то момент пассажиры услышали детский плач, который доносился из поклажи молодой женщины.

Анжелика Мова, свидетельница происшествия («Комсомольской правде»):

На остановке «Лакокраска» в салоне раздался детский плач, и мужчина, сидевший рядом с женщиной начал кричать: «Остановите маршрутку! В пакете ребенок!»

Ребенок был завернут в тряпье, и лежал на дне пакета.

Пассажиры потребовали остановить маршрутку и вызвали полицию и скорую помощь. Оказалось, что перед оперативниками молодая мать, которая везет новорожденного из роддома.

Со слов женщины, сын родился шесть дней назад. Позже выяснилось, что роддом молодая мать покинула самостоятельно, без выписки.

Представитель отдела информации и связей с общественностью УМВД по Ярославской области:

Пока по этому факту проводится проверка. Мать сейчас находится рядом со своим ребенком под наблюдением врачей.



Женщину могут привлечь к уголовной ответственности по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



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Девочка ни разу не была на улице. Хозяева почти никого не впускали в квартиру, а сами выходили только выгуливать своих питомцев – нескольких кошек и собак. С соседями старались не пересекаться. В результате девочка не обладала навыками человеческой речи и смогла освоить только язык животных. Несмотря на то, что она жила в трехкомнатной квартире с отцом, бабушкой и дедушкой, девочка практически не разговаривала, хотя и понимала, о чем говорят люди.