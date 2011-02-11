В Японии после восьмидневного перерыва возобновилось извержение вулкана Синмоэ

Высота пеплового столба над жерлом вулкана достигла 2,5 тысяч метров.

Из-за подземных толчков свыше ста зданий в прилегающих населенных пунктах лишились оконных стекол. Власти запретили приближаться к кратеру ближе, чем на 4 километра, а также рекомендовали жителям близлежащих районов эвакуироваться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это уже десятое извержение вулкана с конца января, который ранее считался спящим.

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