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В Японии после восьмидневного перерыва возобновилось извержение вулкана Синмоэ

11 февраля 2011 10:20
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Высота пеплового столба над жерлом вулкана достигла 2,5 тысяч метров.

Из-за подземных толчков свыше ста зданий в прилегающих населенных пунктах лишились оконных стекол. Власти запретили приближаться к кратеру ближе, чем на 4 километра, а также рекомендовали жителям близлежащих районов эвакуироваться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это уже десятое извержение вулкана с конца января, который ранее считался спящим.

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# Природные катаклизмы

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