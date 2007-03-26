В Японии новая серия подземных толчков

В Японии зафиксировано третье землетрясение за последние два дня. Однако угрозы возникновения цунами нет. Около трех тысяч жителей японской префектуры Исакава провели эту ночь в убежищах, опасаясь новых разрушительных толчков. Сила последнего землетрясения достигла 5,5 баллов по шкале Рихтера. Информации о пострадавших пока нет. Известно лишь, что были разрушены несколько жилых домов. Напомним, в результате разрушительного землетрясения накануне утром было уничтожено около 500 строений. Один человек погиб, около 200 получили ранения.