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В выходные в Беларуси на дорогах погибли 16 человек!

14 июня 2010 08:09
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Высокую аварийность правоохранители связывают с жарой.На дорогах Беларуси в выходные произошло много аварий. В них погибли 16 человек, 78 ранены.
# происшествия

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