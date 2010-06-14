В выходные в Беларуси на дорогах погибли 16 человек!

Курманбек Бакиев отрицает свою причастность к беспорядкам на юге страны

На этот раз центром столкновений стал город Джалал-Абад на границе с Узбекистаном. На улицы вышли более трех тысяч вооружённых людей. Они громят всё на своём пути и поджигают жилые дома. Введен режим чрезвычайного положения.