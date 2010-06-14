В выходные в Беларуси на дорогах погибли 16 человек!

Конфликт возник на берегу Бесяди. Приехавшим туда в свой выходной день сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить профессиональные навыки, чтобы остаться в живых.
На этот раз центром столкновений стал город Джалал-Абад на границе с Узбекистаном. На улицы вышли более трех тысяч вооружённых людей. Они громят всё на своём пути и поджигают жилые дома. Введен режим чрезвычайного положения.
Протестующие также призвали к более строгому соблюдению правил езды на велосипеде, которые регулярно нарушаются более чем четырьмя миллионами автомобилистов, которые курсируют по Мехико.
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