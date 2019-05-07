В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, накануне произошедшего 25-летний парень отдыхал в компании знакомых. В ходе совместного употребления алкоголя между молодым человеком и 29-летним парнем произошёл конфликт на почве ревности к находившейся вместе с ними девушке.

Новости Беларуси. В ночь на 7 мая в Вороновском районе от ножевого ранения скончался житель одной из местных деревень.

Мужчины пошли на улицу, чтобы выяснить отношения, один из них прихватил с собой нож. Когда на улице оказались остальные участники застолья, 25-летний молодой человек уже истекал кровью. Была вызвана скора помощь, но медики не смогли спасти жизнь раненого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, он сознаётся в содеянном. Проводятся следственные действия. Погибший не работал и был причастен к совершению краж. Фигурант также безработный и имеет судимость за кражи.

Весной 2018 года в Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены.