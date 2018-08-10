В Вороновском районе автомобиль наехал на полевода-садовода на территории фруктового сада

Новости Беларуси. В Вороновском районе автомобиль «ВАЗ» наехал на полевода-садовода на территории фруктового сада.

По информации УСК по Гродненской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло днем шестого августа. За рулем автомобиля «ВАЗ» находилась 35-летняя агроном-садовод. Водитель наехала на 32-летнюю полевода-садовода. Пострадавшая была доставлена в медучреждние.

Было осмотрено место ДТП, допрошен ряд свидетелей. Наезд на женщину был совершен в тот момент, когда она лежала на земле во время технологического перерыва на работе.

Обе женщины были трезвыми.

Назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование. По его итогам будет дана правовая оценка произошедшему, установлены причины и условия, которые привели к тяжким последствиям, для устранения предпосылок их возникновения.