В Воронеже трижды обокрали один и тот же офис

Около 900 тысяч российских рублей украли из помещения бухгалтерии известной в городе компании, занимающейся продажей детских товаров, трое воронежцев.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе ГУВД Воронежской области.

Кража была совершена в три приёма. Все три раза воры действовали по одной и той же схеме: сначала специальным инструментом «перекусывали» железную решетку на окне, потом выдавливали стекло и проникали в помещение. Первый раз таким способом они похитили почти 540 тысяч рублей в конце лета. О том, что в офисе нет ни сторожа, ни сигнализации, злоумышленники знали. Двое из них когда-то трудились в обворованной фирме разнорабочими и получали зарплату в этой же бухгалтерии.

Хозяева помещения решетки на окнах поменяли, стекло вставили, однако охрану не усилили. В результате воры второй раз залезли в ту же бухгалтерию и вынесли 300 тысяч рублей.

В конце ноября преступники влезли туда в третий раз. Воры похитили сейф, в котором находились ценные бумаги на сумму более 11 тысяч рублей.

На днях сотрудникам уголовного розыска отдела милиции № 5 (Советский район) удалось задержать воров. Ими оказались мужчины среднего возраста. Двое из них неоднократно были судимы за грабежи, разбои и кражи. В отношении ночных воров возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.