В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

Новости Беларуси. В Воложинском районе загорелась емкость с мазутом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар произошел в агрогородке Городьки на насосной установке.
Новости Беларуси. В Воложинском районе загорелась емкость с мазутом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар произошел в агрогородке Городьки на насосной установке.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Еще одно происшествие – в Узденском районе. Мужчина получил ожоги во время проверки загруженности котла. Произошел выброс раскаленных газов. Мужчина госпитализирован.