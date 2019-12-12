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В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

12 декабря 2019 14:44
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Новости Беларуси. В Воложинском районе загорелась емкость с мазутом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар произошел в агрогородке Городьки на насосной установке.

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом-1

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Еще одно происшествие – в Узденском районе. Мужчина получил ожоги во время проверки загруженности котла. Произошел выброс раскаленных газов. Мужчина госпитализирован.

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом-4

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом-6

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом-8

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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