В Воложинском районе LADA врезалась в фуру, которая стояла поперёк проезжей части

Новости Беларуси. В Воложинском районе LADA врезалась в фуру, которая стояла поперек проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До этого на 37-м километре второй минской кольцевой автодороги большегруз с прицепом занесло. Он оказался посреди проезжей части. В него и врезалась LADA. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.