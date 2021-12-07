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В Воложинском районе LADA врезалась в фуру, которая стояла поперёк проезжей части

07 декабря 2021 14:41
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Новости Беларуси. В Воложинском районе LADA врезалась в фуру, которая стояла поперек проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Воложинском районе LADA врезалась в фуру, которая стояла поперёк проезжей части-1

До этого на 37-м километре второй минской кольцевой автодороги большегруз с прицепом занесло. Он оказался посреди проезжей части. В него и врезалась LADA. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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