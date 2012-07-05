Прямой эфир

В Воложинском районе 2 браконьера отстреливали диких животных на ходу с мотоцикла, ослепляя их электролампой

05 июля 2012 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Случай незаконной охоты имел место в лесах Воложинского района. Двое браконьеров отстреливали диких животных с машины на ходу, ослепляя дичь ярким светом электролампы. При попытке задержания подозреваемые пытались скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр, оперативный сотрудник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
В ходе преследования сидящий на мотоцикле пассажир выбросил незарегистрированное охотничье ружье, которое нами в впоследствии было изъято. В течение 4 километров велось преследование. В результате указанные лица были задержаны.
В настоящий момент Воложинским РОВД проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

# происшествия # Браконьерство в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
05 июля 2012 10:39

15-летняя минчанка погибла, спрыгнув с балкона многоэтажки

04 июля 2012 22:34

В Гродно квартиросъёмщик убил хозяина квартиры

04 июля 2012 17:16

От удара молнии в телевизор сгорел дом под Витебском