В Воложинском районе 2 браконьера отстреливали диких животных на ходу с мотоцикла, ослепляя их электролампой

Новости Беларуси. Случай незаконной охоты имел место в лесах Воложинского района. Двое браконьеров отстреливали диких животных с машины на ходу, ослепляя дичь ярким светом электролампы. При попытке задержания подозреваемые пытались скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр, оперативный сотрудник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

В ходе преследования сидящий на мотоцикле пассажир выбросил незарегистрированное охотничье ружье, которое нами в впоследствии было изъято. В течение 4 километров велось преследование. В результате указанные лица были задержаны.

В настоящий момент Воложинским РОВД проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.