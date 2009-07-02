В Волковыске за один день выпала почти декадная норма осадков

Сильный дождь привел к подтоплению 98-ми частных подворий.

За один день здесь выпало 22 миллиметра осадков при декадной норме 27.

Подразделения МЧС и местные коммунальные службы организовали откачку воды в соседнюю реку. На одной из улиц уровень подтопления достигал метра. Из пострадавших подворий эвакуировано 30 человек. К четырем утра откачка воды была завершена.

Кроме того, в деревне Верейки Волковысского района из-за повышения уровня воды в озере подтопило дорогу. Движение транспорта было временно организовано в объезд. Сейчас ситуация нормализовалась.