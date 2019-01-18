В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину. У неё сломаны обе кости голени

Новости Беларуси. В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 40-летний мужчина вместе с 54-летней женщиной находились в гостях у знакомой, где употреблялся алкоголь. Посиделка проходила мирно – никто не ругался и не вел себя агрессивно.

Однако нетрезвый мужчина не смог удержаться на ногах и упал на женщину. В результате он своим телом сломал ей обе кости голени.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».