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В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину. У неё сломаны обе кости голени

18 января 2019 10:54
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Новости Беларуси. В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 40-летний мужчина вместе с 54-летней женщиной находились в гостях у знакомой, где употреблялся алкоголь. Посиделка проходила мирно – никто не ругался и не вел себя агрессивно.

Однако нетрезвый мужчина не смог удержаться на ногах и упал на женщину. В результате он своим телом сломал ей обе кости голени.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».

На неделе бойцовая собака напала на 8-летнего мальчика в Гродно (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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