В Витебском районе бульдозер наткнулся на боевой снаряд. Прогремел взрыв

Новости Беларуси. При проведении земляных работ бульдозер наехал на боевой снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Произошёл взрыв.



По счастливой случайности удалось избежать серьёзных последствий. Взрывной волной в бульдозере выбито лобовое стекло, незначительно повреждена лопата. Инцидент произошел в 12-и метрах от железнодорожного полотна. Движение поездов останавливать не пришлось.

Этим летом снаряд времен II мировой войны парализовал движение скоростных поездов и электричек в центре Токио. Бомба была обнаружена при строительстве здания еще в апреле. Специалисты, рассмотрев все возможные варианты ликвидации снаряда, решили взорвать его на месте. Вокруг бомбы соорудили трехметровую стену из сотни мешков с песком, весом около тонны каждый. Во время проведения операции опасная зона на три часа была закрыта для проезда и прохода (смотрите видео).