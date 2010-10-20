В Витебской области в результате умышленного поджога дома погиб 18-летний парень

Предполагаемая причина пожара - поджог. Виновных ищут, пишет «Звязда».
В три часа ночи гродненец угнал спецтранспорт и под звуки сирены, распевая песни в громкоговоритель, катался по ночным улицам. Почти пять часов понадобилось милиции, чтобы задержать угонщика.
Весь экипаж малазийского судна удалось спасти. Команде сухогруза с Тайваня повезло меньше: из 22 человек спаслись только 18.
В Перу наводнения практически полностью разрушили целый город.
23 сентября 2026 16:43
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