В Витебской области в результате умышленного поджога дома погиб 18-летний парень

Пьяный житель Гродно на угнанной машине скорой помощи распевал песни в громкоговоритель

В три часа ночи гродненец угнал спецтранспорт и под звуки сирены, распевая песни в громкоговоритель, катался по ночным улицам. Почти пять часов понадобилось милиции, чтобы задержать угонщика.