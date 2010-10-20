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В Витебской области в результате умышленного поджога дома погиб 18-летний парень

20 октября 2010 07:25
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В деревне Коханавичы Верхнедвинского района во время ночного пожара в жилом доме погиб 18-летний парень. Его сверстника, сына хозяина, спасли односельчане.

Предполагаемая причина пожара - поджог. Виновных ищут, пишет «Звязда».

# происшествия

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