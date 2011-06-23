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В Витебской области уволены 600 человек, в том числе 3 руководителя и 28 должностных лиц

23 июня 2011 13:51
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Почти 600 работников предприятий и организаций Витебской области уволены в январе-мае за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».

# происшествия

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