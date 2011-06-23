В Витебской области уволены 600 человек, в том числе 3 руководителя и 28 должностных лиц

Об этом сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».
Около половины второго ночи на МКАД инспекторы экипажа ГАИ Партизанского РУВД обратили внимание на проезжавший «Мерседес»: водитель на приличной скорости вел машину явно неуверенно, совершив несколько неоправданных маневров из стороны в сторону.
Эпицентр находился в Тихом океане в нескольких десятках километров от побережья. Однако колебания ощутили жители сразу нескольких префектур.
Накануне для проведения этой процедуры прибыли 79 человек — родственники пассажиров и членов экипажа.
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