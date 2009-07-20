В Витебской области пятые сутки ищут 85-летнюю ягодницу

Пожилая женщина отправилась с соседкой за черникой. Однако, домой подруга вернулась одна. В лесу женщины разошлись.

К поискам подключились милиция, спасатели, родственники и местные жители. Однако, шансы на благополучный финал тают с каждым часом: пенсионерка была больна и часто теряла сознание.

В свои 85 Татьяна Васильевна в лес ходила часто. Не так за ягодами, как за бодростью. Женщина хорошо разбиралась в травах, грибах. Да и окрестности знала, как свои пять пальцев. Выросла в Шумилинских лесах.

На поиски приехали почти все родственники. Из Москвы, Минской и Гродненской областей. Семья у пропавшей ягодницы большая – шестеро детей, а внуков с правнуками – не счесть. Пятые сутки все места себе не находят. В плохое верить отказываются.

В выходные к поискам присоединились и односельчане. Десятки человек прочесывали лес. Теперь осталось обследовать почти непроходимое болото.

– До сих пор поиски продолжаются, но лес, куда она ушла, имеет размер 10 на 10 километров, осталось необследованной около 300 гектаров болотистой местности. Болото – это самое трудное. Но вот и сегодня туда люди поехали, – рассказал журналистам СТВ заместитель начальника Шумилинского РОВД Юрий ОРЛОВ.

У родных Татьяны Васильевны остаётся одна надежда. Пропавшая могла добрести до домика лесника.

Такой случай в Шумилино не первый. В ягодный сезон в местных лесах – по 2-3 случая исчезновения пожилых людей. И, к сожалению, не всегда их поиски заканчиваться счастливым финалом. Но дурная слава шумилинского лесного треугольника пенсионеров не останавливает.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.