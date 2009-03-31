В Витебской области пресечена торговля «живым товаром»

Обманным путём житель деревни Партизановка вывез в Россию девять жителей Витебского района.

Вербовщик обещал безработным мужчинам и женщинам высокую зарплату и отправлял их разнорабочими в населённый пункт Усвяты на белорусско-российской границе к своему подельнику – россиянину. Вместо обещанной высокой зарплаты и комфортных условий труда, потерпевшие попадали в «трудовое рабство».

- Витебским РОВД возбуждено уголовное дело по статье 181 Уголовного кодекса «Торговля людьми» по материалам, представленным из министерства внутренних дел, – рассказал телеканалу СТВ старший следователь Витебского РОВД Вячеслав ЖЛУКТЕНОК. - На данный момент ведется расследование с целью установки, действительно ли данные факты имели место, а также потерпевших и лиц, причастных к совершенным преступлениям. Для того, чтобы работать за границей, необходимо иметь достоверную информацию о работодателе и не надеется на русское «авось».