В Витебской области горят торфяники

В приграничных с Российской Федерацией районах ночью 10 сентября вспыхнул пожар.

Распространению пламени способствовала сухая и ветреная погода. Уже ближе к полудню огонь полыхал на нескольких гектарах. Предположительно, причиной пожара стал непотушенный окурок, оставленный ягодниками.

В эту пору на местных болотах жители близлежащих деревень собирают клюкву. Это первый столь масштабный пожар на территории Придвинского края. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на происшествие. В настоящее время пожал локализован.

Как сообщил заместитель начальника Лиозненского районного отдела по ЧС Андрей Ильюшкин, решением Витебского и Лиозненского районных исполнительных комитетов введён запрет на посещение лесов.