В Витебской области двух браконьеров оштрафовали на 19 миллионов рублей и лишили свободы на три года

Два браконьера во время незаконной добычи рыбы сетями в период ее нереста нанесли природным ресурсам ущерб в особо крупном размере - на сумму 19 180 000 рублей (548 базовых величин).

Суд Толочинского района назначил им за это наказание - лишение свободы сроком на три года каждому с отсрочкой наказания сроком на два года и взыскании в солидарном порядке причиненного ущерба в размере 9,4 миллиона рублей. Часть ущерба - 10 миллионов рублей - нарушители выплатили до суда.



За аналогичное преступление суд Минского района приговорил двух других браконьеров лишением свободы на два года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением нанесенного ущерба в размере около 6 миллионов рублей, пишет «Звязда».