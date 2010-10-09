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В Витебской области двух браконьеров оштрафовали на 19 миллионов рублей и лишили свободы на три года

09 октября 2010 12:11
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Два браконьера во время незаконной добычи рыбы сетями в период ее нереста нанесли природным ресурсам ущерб в особо крупном размере - на сумму 19 180 000 рублей (548 базовых величин).

Суд Толочинского района назначил им за это наказание - лишение свободы сроком на три года каждому с отсрочкой наказания сроком на два года и взыскании в солидарном порядке причиненного ущерба в размере 9,4 миллиона рублей. Часть ущерба - 10 миллионов рублей - нарушители выплатили до суда.

За аналогичное преступление суд Минского района приговорил двух других браконьеров лишением свободы на два года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением нанесенного ущерба в размере около 6 миллионов рублей, пишет «Звязда».

# происшествия

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