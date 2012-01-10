В Витебской области два милиционера спасли жизнь пожилой женщине, вынеся ее из горящего дома и оказав первую помощь

Пожар возник на кухне. Половина дома быстро загорелась и выходы оказались отрезанными пламенем. Здесь же, в комнате, в огненном плену осталась спящая хозяйка дома. Происходило все ближе к полуночи, соседи вокруг спали.



Хозяин дома Эдуард Францевич – инвалид по зрению – проснулся от пожарного извещателя и на ощупь выбрался из дома. Безрезультатно он подавал проходившим автомобилям знаки о помощи, пока отчаявшегося мужчину не заметили случайно проезжавшие мимо милиционеры.



Эдуард Боровинец:

Машыны ідуць, з Глыбокага, з Докшыц ідуць. Я ў дзве рукі стаю, махаю – ніхто не стаў. Тады чую – машина. Тармазы зашыпелі, падходзяць ўдваіх. «Што, бацька?» Гавару: «Гару!».

Гэтым людзям дзякуй. Добрыя яшчэ людзі ў нас ёсць.



Это дежурство сотрудники Докшицкого РОВД запомнят надолго. Проезжай они на пять минут позже, это бы стоило человеческой жизни. Инспектор ГАИ Георгий Стрелковский в экстренных ситуациях работал и раньше – оказывал помощь пострадавшим при ДТП. В этот раз, рискуя собственной жизнью, бросился спасать пожилую женщину из горящего дома.



Георгий Стрелковский, инспектор ДПС ГАИ Докшицкого РОВД:

Когда узнал, что там человек, реакция была такова: спасти человеческую жизнь и чтобы не пострадали совсем невинные люди. Пришлось жертвовать и заскочить в дом.



Александр Гмыза, старший инспектор группы кадров Докшицкого РОВД:

Я ему освещал, он взял женщину на руки, вынес, передал ее мне. Все происходило в считанные секунды. И вот я ее только на руках выношу, Георгий Иванович выпрыгивает из окна. И в это время произошел взрыв и весь дом был объят огнем.



Александр, хоть и служит в милиции 14-й год, в такой ситуации оказался впервые, но не растерялся. Помогал напарнику выносить пострадавшую и оказывать первую медицинскую помощь.



Александр Гмыза, старший инспектор группы кадров Докшицкого РОВД:

Выскакивает Георгий Иванович, а сзади, за ним, как в кино, на метр-полтора пламя, поток воздуха.



Жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает. Она проходит курс восстановительного лечения в больнице. А ее спасители, несмотря на реальную опасность, которой сами подвергались, подвигом свой поступок не считают. Говорят, это долг каждого. Тем более защитников порядка.