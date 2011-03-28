В Витебской области четвертые сутки разыскивают двух мальчиков

Сообщение о пропаже детей — 8 и 9 лет — поступило в минувший четверг. По словам родителей, дети пошли гулять и не вернулись.

Правоохранителям в поисках помогали и вертолетчики.

Учитывая, что дети проживали недалеко от западной Двины, дно реки обследуют водолазы.

Четвертый день ведут поиски и двух пропавших детей и в Брестской области. В Кобринскую милицию заявление о том, что из дома ушли и не вернулись десятиклассница и ее брат второклассник поступило 25 марта — на третий день после их отсутствия. Сейчас к поискам подключились брестские оперативники. К слову, старшеклассница уже несколько раз уходила из дома, однако ее удавалось разыскать и вернуть домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».