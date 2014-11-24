В Витебской области 32-летний мужчина подорвался на снаряде времён ВОВ

Новости Беларуси. В Витебской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, подорвавшегося на снаряде.

Пресс-служба Следственного комитета РБ:

23 ноября в Дубровенском районе Витебской области обнаружен труп мужчины 1982 года рождения. По предварительной версии он подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Первоначальными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что погибший увлекался раскопками трофеев времен ВОВ. Об этом свидетельствуют показания родственников погибшего, а также обнаруженные на месте происшествия специальные приспособления для производства раскопок, а также раскопанные погибшим 4 боеголовки от снарядов, взрыватели, фрагменты боеприпасов времен ВОВ.

И это не первый отголосок времен войны. Напомним, в сентябре на унаследованном от родственницы участке в Жлобине мужчина откопал пять бутылей с отравляющим веществом Адамсит.

Судя по этикеткам – немецкого производства первой половины 20 столетия.

Сказать точно, когда и как яд оказался на жлобинском огороде практически невозможно. Город был в оккупации и в Первую и во Вторую мировую войну. А земельный участок за последний век сменил не одного хозяина. Главное, что смертельное оружие теперь никому не принесёт вреда. Утечки ядовитого вещества не допущено. Подробности вы узнаете из видео.