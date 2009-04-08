В Витебске задержана торговка золотыми украшениями

Состоятельных покупательниц 43-летняя местная жительница находила через дамский салон красоты.

Встречи с желающими купить драгоценности предприимчивая витебчанка назначала прямо на улице или на проходной предприятия, где работала. К очередной сделке подготовилась основательно. В момент задержания у неё было около 70-ти изделий весом 260 граммов, а также белорусские рубли и иностранная валюта. В отношении торговки возбуждено два уголовных дела.

– Первое по части первой, второе – по второй части статьи 223-й, уточнил телеканалу СТВ старший инспектор по дознанию отдела предварительного расследования Управления Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля РБ по Витебской области Павел БАКШАНСКИЙ. – В отношении гражданки, которая нарушала правила реализации золотых изделий на территории города Витебска в период времени с февраля по апрель возбуждено уголовное дело. Изъято в результате задержания золотых изделий с камнями на сумму около 27 миллионов рублей. Наказание предусмотрено до 8 лет лишения свободы.