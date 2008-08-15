В Витебске задержана самая крупная за последнее десятилетие банда гаражных грабителей

Примечательно, что преступников не интересовали автомобили. Гораздо больший интерес для них представляло имущество, которое находилось в гараже.

В этой истории всё, как в настоящем детективе. Автомобили, пустые гаражи, погоня и печальный финал. Банда почти год держала в страхе владельцев кирпичных боксов.

Оружия у задержанных не оказалось, зато количество награбленного весьма удивило оперативников. Краденные вещи милиционеры вывозили на грузовиках и едва смогли их разместить в помещении для вещественных доказательств на площади почти в 200 квадратных метров. После описи имущества задержанные рассказали следователям о схеме, по которой работала преступная группа.

В банде было чёткое распределение ролей. Пока один человек взламывал замки, другой - следил за окрестностями. Остальные выносили вещи из гаража и грузили их в машину. Чтобы замести следы, идя на очередное преступление, задержанные меняли покрышки на колёсах своих автомобилей.

Пока следствию удалось установить лишь 20 преступных эпизодов бандитской группировки. Но, как утверждают сами милиционеры, это далеко не весь список краж. Всем потерпевшим от действий гаражных грабителей уже начали возвращать их имущество. А вот у самих задержанных их имущество конфискуют. Кроме того, арестованным грозит тюремный срок от 10 до 12 лет.

