Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями в Витебске задержана группа фальшивомонетчиков. Это уже второй случай за последние три месяца. При обыске квартиры, где предположительно печатались фальшивки, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, обнаружили компьютерную и копировальную технику высокого класса. И поддельные купюры достоинством в 1 000, 5 000 и 20 000 рублей на общую сумму 500 тысяч белорусских рублей.

Банкноты специально изготавливали малого достоинства. Так их легче сбыть в коммерческих ларьках и на мини-рынках. Трое из четырёх задержанных неоднократно судимы за тяжкие преступления, в том числе и за убийство.