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В Витебске задержана группа фальшивомонетчиков

14 ноября 2006 08:44
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Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями в Витебске задержана группа фальшивомонетчиков. Это уже второй случай за последние три месяца. При обыске квартиры, где предположительно печатались фальшивки, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями,  обнаружили компьютерную и копировальную технику высокого класса. И поддельные купюры достоинством в  1 000, 5 000 и 20 000 рублей на общую сумму 500 тысяч белорусских рублей.
Банкноты специально изготавливали малого достоинства. Так их легче сбыть в коммерческих ларьках и на мини-рынках. Трое из четырёх задержанных  неоднократно судимы за тяжкие преступления, в том числе и за убийство.
# происшествия

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