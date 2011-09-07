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В Витебске задержан 28-летний валютчик: валюта и рубли изъяты

07 сентября 2011 09:05
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В Витебске сотрудниками БЭП УВД и Первомайского РОВД за нарушение порядка проведения валютных операций задержан неработающий местный житель (1983 г.р.). Изъято 149,4 миллиона рублей, 22,7 тысячи рублей ЦБ РФ, 470 евро и 710 долларов США. Предварительно установлено, что он с июля по сентябрь текущего года, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с валютно-обменными операциями, получил доход в размере 96 миллиона рублей. УДФР КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 УК Республики Беларусь.
# происшествия

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