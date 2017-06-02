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В Витебске ветер повалил дерево на автомобиль: фотофакт

02 июня 2017 07:52
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Новости Беларуси. Ураганный ветер прошелся этой ночью по Витебску. Не обошлось без последствий. Во дворе жилого дома дерево упало на автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске ветер повалил дерево на автомобиль: фотофакт-1

К счастью, в момент ЧП владелец находилась не в салоне. Не пострадали и прохожие. Впрочем, на улицах города в это время было немноголюдно. Непогода вынуждала горожан оставаться дома.

# происшествия # Ураганы

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