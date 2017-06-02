В Витебске ветер повалил дерево на автомобиль: фотофакт

Новости Беларуси. Ураганный ветер прошелся этой ночью по Витебску. Не обошлось без последствий. Во дворе жилого дома дерево упало на автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К счастью, в момент ЧП владелец находилась не в салоне. Не пострадали и прохожие. Впрочем, на улицах города в это время было немноголюдно. Непогода вынуждала горожан оставаться дома.