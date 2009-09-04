В Витебске убийца пришел за медалями

54–летний витебчанин Владимир Пуденков, судимый ранее за хулиганство, кражи, разбой и убийство, работавший когда–то крановщиком и слесарем, после развода с женой фактически превратился в бомжа. Иногда ездил на заработки в Санкт–Петербург.

Вернувшись с очередной «шабашки», выпил и решил выяснить отношения с бывшей супругой, живущей по Московскому проспекту. Однако дверь ему не открыли. Тогда он зашел к 78–летней одинокой соседке.

Напившись до умопомрачения, он набросился на нее с кулаками, стал душить, а когда пенсионерка принялась отбиваться и царапаться, схватил кухонный нож и перерезал старушке горло. Забрав медали, принадлежавшие умершим родителям хозяйки, участникам Великой Отечественной войны, убийца незаметно вышел из квартиры.

В феврале Пуденкова задержали, а затем судили за убийство, сопряженное с разбоем. Виновным он себя не признал и подал кассационную жалобу. Верховный суд оставил без изменения вынесенный ранее приговор: 25 лет лишения свободы, сообщает «СБ Беларусь сегодня».