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В Витебске товарный поезд столкнулся с маршрутным такси

16 февраля 2008 18:41
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ДТП произошло утром на железнодорожном переезде недалеко от поселка Тарный. Поскольку пассажиров в маршрутке не было, обошлось без жертв. По словам очевидцев, водитель такси пересекал железнодорожный переезд при включенном семафоре. От столкновения микроавтобус отбросило на 15 метров.

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. К этому времени водитель уже самостоятельно покинул машину. Маршрутное такси восстановлению не подлежит. Повреждения получил и тепловоз товарного состава.

Движение через переезд удалось восстановить через полтора часа.
# происшествия

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